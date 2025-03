Ilfoglio.it - Né populisti, né ultraliberisti. Il nuovo "spartito" dei cattolici che si ritrovano a Roma

Almeno per il momento, spiegano, non hanno intenzione di diventare un partito. Ma intanto mettono in campo un "Piano B", che trae ispirazione dal mondo cattolico, perché il piano A "basato sulla competizione, sul liberalismo sfrenato e sul populismo ha fallito". Intellettuali, economisti, esponenti dell'associazionismo, docenti, accademici, esperti di tecnologia e lavoro, si ritroveranno sabato 15 marzo aper discutere e "insieme per scrivere le note di unin Italia e in Europa", come si legge sul testo che promuove l'evento. L'iniziativa arriva dal mondo cattolico ma l'intento è quello di parlare a un mondo ben più ampio, di dare un contributo alla politica tutta. Partendo da un assunto di base: "L'individuo da solo non esiste" e per questo occorre rimettere al centro le relazioni.