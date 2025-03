Oasport.it - NBA, i risultati della notte (10 marzo): vittoria esterna dei Pistons di Fontecchio, Gilgeous-Alexander ne segna 40 e batte i Nuggets di Jokic

Otto sono le partite completate per la NBA tra la serata italiana di ieri domenica 9e le prime ore di oggi lunedì 10, con il nostro portacolori Simoneimpegnato con i suoi Detroit: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.Successo interno degli Oklahoma City Thunder (53-11) sui Denver(41-23) per 127-103 con 40 punti di Shaie la tripla doppia sfiorata da Josh Williams (26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) – 24 punti e 15 rimbalzi di Michael Porter Jr. e tripla doppia accarezzata da Nikola(24 punti, 13 rimbalzi e 9 assist) tra le fila dei. Blitz esterno dei Phoenix Suns (30-34) contro i Dallas Mavericks (32-33) per 116-125 con 24 punti di Devin Booker e 21 di Kevin Durant – Naji Marshall ultimo ad arrendersi dei texani con 34 punti, 9 rimbalzi e 10 assist al pari di Klay Thompson (26 punti).