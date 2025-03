NBA | Giannis non basta ai Bucks Cleveland vince ancora SGA fa suo il testa a testa con Jokic

Leggi su Sportface.it

Shai Gilgeous-Alexander si aggiudica la sfida tra candidati MVP con Nikola: nella notte NBA 2024/2025, infatti, gli Oklahoma City Thunder hanno demolito i Denver Nuggets, cementando sempre più la leadership a Ovest. I Thunder sono in vantaggio per gran parte del tempo, supportati da un grande lavoro difensivo che ha prodotto anche quattordici stoppate. I Nuggets sono rimasti aggrappati alla partita guidati dal solito, che sfiora un’altra tripla doppia (24-13-9), e da Michael Porter Jr (24 punti e 15 rimbalzi). Fatale, però, il parziale di 9-0 nel quarto quarto, che ha permesso a SGA e compagni di prendere il largo fino al 127-103 finale.E proprio Gilgeous-Alexander si è rivelatouna volta imprendibile per la difesa avversaria. Per l’undicesima volta in stagione il canadese segna almeno 40 punti, aggiungendo 8 rimbalzi e 5 assist, a cui si aggiungono i 26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Jalen Williams.