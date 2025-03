Strumentipolitici.it - National Review: nel conflitto ucraino l’Europa ha perso, ora la smetta di accusare l’America di fare i propri interessi

Il giornale americanoha espresso in modo chiaro e diretto ciò che tanti hanno capito e pochi hanno il coraggio di ammettere.è uscita sconfitta politicamente ed economicamente dalin Ucraina. Dunque, avverte, non si metta adWashington per le sue sfortune, adducendo che gli americani si sono comportati in modo miope o egoista. Sono stati gli stessi europei ad essersi cacciati in questa situazione, spiega. La posizione di ZelenskyDopo la figuraccia dello Studio Ovale, Zelensky ha ricevuto gli immediati messaggi di sostegno dei leader europei. In particolare si sono fatti sentire da Parigi, da Praga e pure da Berlino, dove il probabile futuro cancelliere Friedrich Merz parlando al “caro Volodymyr” ha invitato a “non confondere mai aggredito e vittima”.