NASCAR, tris per Bell a Phoenix in volata

Christophercontinua a vincere nellaCup Series 2025. Il #20 di Joe Gibbs Racing e Toyota festeggia ancora una volta ottenendo la terza affermazione consecutiva, la 12ma in carriera. Il 30enne diventa il primo pilota con le attuali auto ad ottenere tre vittorie in successione beffando inil compagno di squadra Denny Hamlin.Con l’incognita dell’utilizzo delle gomme morbide, protagoniste insieme alla tradizionale mescola Goodyear per la prima volta in quel di Avondale, William Byron ha gestito con facilità la prima Stage con la propria Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports. Il vincitore della Daytona 500 dello scorso febbraio ha condotto le danze approfittando di una sanzione per Joey Logano (Team Penske Ford #22) in seguito ad un errore in fase di restart.Byron ha ottenuto la Stage 1 precedendo Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) e Ryan Preece (RFK Racing Ford #60), abile a scalare la graduatoria con le gomme soft.