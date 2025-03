Quotidiano.net - Napoli, oggi la demolizione della Vela Gialla. Gli abitanti di Scampia: “Ciao Bella Ciao”

, 10 marzo 2025 - Ultime ore per ladialle ore 10.16 sono iniziati i lavori didell'ecomostro, da molti ritenuto uno dei simboli di Gomorra. '', si legge su uno striscione affisso sulla facciatacostruzione fatto daglidie dal Comitato Vele per salutare la pericolosa struttura. Tante le scritte sulla facciata, sono i messaggi lasciati qui da chi per decenni ha vissuto nellae dallo scorso autunno ha dovuto lasciare la propria abitazione, per rispettare l'ordinanza emessa dal Comune diper motivi di sicurezza. Persone chesono in attesacostruzione dei nuovi all. Allaassistono il sindaco di, Gaetano Manfredi, il vicesindaco e assessore alle Politiche urbane, Laura Lieto, il presidenteMunicipalità, Nar, e i rappresentanti del Comitato Vele.