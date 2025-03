Spazionapoli.it - Napoli, Meret: “Atteggiamento giusto, Raspadori e Lukaku…”

Leggi su Spazionapoli.it

Il portiere azzurro ha fatto la sua analisi del match con la Fiorentina, trada tenere e reparto offensivo: le parole dell’estremo difensore del.Alexha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissnella mixed zone dello stadio Diego Armando Maradona. Il portiere azzurro ha analizzato la partita disputata contro la Fiorentina sia da un punto di vista dell’che tattico.“Se c’è quest’poi è sicuramente più facile trovare vittorie e punti. Abbiamo avuto un periodo meno positivo, ma vogliamo riprenderci perché siamo là in alto e vogliamo rimanerci”, ha commentatoin merito agli obiettivi della squadra.Lukaku-: la coppia d’attacco vista dalla porta azzurraL’analisi si è poi spostata sugli aspetti tattici, come il ritorno al gol di Romelu Lukaku e la coppia formata con Giacomo, anche lui in gol con la Fiorentina.