Serieanews.com - Napoli, Lukaku è una delusione? C’è un dato che vi farà strabuzzare gli occhi

Romeluarriva in doppia cifra e fa vincere ancora il: alcuni dati statistici sulla sua stagione sono davvero impressionantiè una? C’è unche vigli(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è stato un momento, durante-Fiorentina, in cui Romeluha messo tutti a tacere. Letteralmente. Quando si è girato spalle alla porta e subito dopo haquel pallone a Raspadori per il 2-1, lo stadio Maradona ha finalmente realizzato che calciatore stia giocando nelquest’anno.Prima ancora aveva già segnato lui, sbloccando la partita con una zampata di quelle che non vedi tanto spesso ultimamente. Una prestazione galattica in un momento nel quale, come sempre, si parla delle sue difficoltà, dei gol mancati, delle partite in cui sembrava lontano anni luce dall’area avversaria.