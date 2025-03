Dayitalianews.com - Napoli, lo rapinano di Rolex e soldi poi, lo accoltellano al volto prima di fuggire

Rapina, questa notte (10 marzo) aai danni di un 40enne che passeggiava in Corso Umberto I. Due rapinatori a bordo di uno scooter lo hanno avvicinato e, minacciandolo con una pistola, si sono fatti consegnare un costoso orologioe iin contanti che aveva addosso. La rapina, però, ha avuto un epilogo cruentodi, i rapinatori lo hanno accoltellato al; il 40enne è stato medicato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini e ne avrà per 5 giorni. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagniacentro per chiarire tutti gli aspetti della rapina. I carabinieri sono intervenuti in ospedale, per la segnalazione di una persona ferita da un’arma. Da unaricostruzione, sembra che pocoun 40enne napoletano incensurato, mentre passeggiava su corso Umberto I, fosse stato avvicinato da due persone.