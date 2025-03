Terzotemponapoli.com - Napoli, le emozioni di ieri al Maradona e il giudizio di Ghoulam

Milano chiama,risponde: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Non è esclusa nemmeno l’ipotesi di uno spareggio-scudetto. L’Inter in testa non è una sorpresa, ilè invece l’outsider che non t’aspettavi fosse capace di reggere, nonostante i recenti infortuni ed un mercato di riparazione non da scudetto. Eppure va. Questione di gambe e di carattere, le doti che Conte ha iniettato a un gruppo che non dichiara di lottare per lo scudetto, ma farà tutto il possibile per riuscire a vincere”.-Fiorentina: attesa, passione, paura, sospiro finaleDi seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere della Sera. “incorrere fa venire il fiatone al, che resta attaccato all’Inter ma rischia di perdersi sul più bello: i minuti finali con la Fiorentina probabilmente hanno scomodato i fantasmi del recente passato: i gol presi nel recupero, i punti persi e la vetta della classifica consegnata.