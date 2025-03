Sport.quotidiano.net - Napoli, la strana coppia Lukaku-Raspadori riaccende il sogno scudetto

, 10 marzo 2025 - Alla fine vittoria è stata: il, dopo oltre 40 giorni di digiuno, riallaccia il filo con il successo e lo fa contro una Fiorentina a due facce. Viola quasi assenti ingiustificati nel primo tempo e poi ben più presenti nella ripresa, pur senza riuscire a riaffiuffare gli azzurri, scappati in avanti grazie a Romelue Giacomo, nonostante il gran destro di Albert Gudmundsson. Forse la crescita degli ospiti è stata facilitata dal contemporaneo calo dei padroni di casa, un po' alle prese con il classico braccino del tennista dopo un lungo digiuno e con una condizione fisica generale non esattamente ottimale, ma fatto sta che a referto ci va un finale rovente nel quale Antonio Conte, per sua stessa ammissione, ha temuto un'altra beffa last minute, che in questo caso avrebbe significato fuga in avanti dell'Inter.