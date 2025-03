Spazionapoli.it - Napoli, Inter e Atalanta, spareggio scudetto: chi gioca? La situazione

Leggi su Spazionapoli.it

Tre squadre in lotta per il titolo, la classifica avulsa e i risultati di domenica: lain vista di un possibile.Tre punti, solo tre. È questa la distanza che divide l‘di Simone Inzaghi dall’di Gian Piero Gasperini al terzo posto. In mezzo ildi Antonio Conte, ad un solo punto di distanza dai nerazzurri milanesi, e a due di vantaggio dai nerazzurri bergamaschi.Unaquantomeno inusuale per il nostro campionato, che a dieci partita dal termine della stagione inizia a prendere in considerazione l’ipotesi di un’eventuale. Dopo il netto 4-0 alla Juventus, l’affronterà proprio l’domenica prossima, con la possibilità di mettersi a pari punti e, di conseguenza, di riaprire tutto in modo incredibile. Una spinta, quella ricevuta dopo il trionfo con i bianconeri, ch al momento sembra mettere gli uomini di Gasperini in una posizione di vantaggio.