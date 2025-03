Secoloditalia.it - Napoli ingannata: la sinistra festeggia l’abbattimento della Vela gialla simbolo del crack delle giunte rosse

Sono iniziate questa mattina, nel popoloso quartiere di Scampia, le operazioni di abbattimentoquarta (su sette)di edilizia residenziale targata anni Settanta, con l’obiettivo del risanamento del quartiere nel quale, negli ultimi anni, Roberto Saviano ha ambientato molti dei suoi racconti di Gomorra. Le ruspe sono entrate in azione iniziando a demolire piccole porzioni dell’edificio. L’operazione in totale dovrebbe durare 40 giorni e ha l’obiettivo di riqualificare l’area, ora in condizioni critiche. Sul posto anche il sindaco del Pd Gaetano Manfredi, che hato tacendo la storia, e i disastri, di quell’edilizia pubblica targata-negli anni Settanta e Ottanta: “Oggi è una bella giornata. Stiamo mettendo fine a una pagina fatta di grandi sofferenze.” Presenti anche i cittadini del Comitato Vele Scampia che, prima dell’iniziooperazioni, hanno mostrato alcuni striscioni e intonato diversi cori come “la gente come noi non molla mai” ed esibito striscioni con la scritta “Bella Ciao” e pugnetti in alto.