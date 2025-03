Anteprima24.it - Napoli, in scuola di frontiera Colosimo, preside attaccano ‘Gomorra’ e ‘Mare Fuori’

Tempo di lettura: 2 minutiA lezione di legalità, si ‘processano’ le serie tv sui boss. “Non tutto quello che trasmette la televisione è positivo” dice Rita Pagano, dirigente scolastica dell’alberghiero “Esposito Ferraioli”,dia Poggioreale. Nell’istituto è in corso l’incontro “e legalità: costruire insieme un futuro senza mafia”. All’iniziativa partecipa Chiarante della commissione parlamentare Antimafia.Dinanzi a una platea di studenti, presto finiscono nel mirino alcune fiction. Il rimprovero è quello di raccontare il male, e mai il bene. “Esempi come quelli di Peppino Impastato, Libero Grassi, don Peppino Diana dovrebbero essere più ‘attenzionati’ – sostiene Paola Brunese,nte del tribunale per i Minorenni di– piuttosto che mettere filmati che propongono personalità entrate nel circuito delinquenziale, anche dipinte con toni rosei”.