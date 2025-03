.com - Napoli-Fiorentina 2-1: decidono Lukaku e Raspadori, azzurri di nuovo a -1 dall’Inter

(Adnkronos) – Ilrisponde all’Inter e resta in scia scudetto. La squadra di Conte batte laal Maradona e si riporta a –1 dai ner, vittoriosi sabato contro il Monza. Finisce 2-1,le reti di. La partita pesa e Conte lo sa, ma glientrano in campo con la testa giusta e prendono subito l’iniziativa. Dopo una grande occasione fallita da, ilpassa al 26’ con il solito: il belga appoggia in rete a porta vuota dopo la respinta così così di De Gea sul tiro dal limite di McTominay e porta avanti i suoi. Poi, i padroni di casa accelerano e sfiorano il raddoppio con, Di Lorenzo (traversa al 34’) e Spinazzola. È 1-0 al giro di boa. Conte e Palladino ripropongono gli stessi undici dopo l’intervallo, ma il copione cambia con la ripresa.