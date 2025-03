Ilfattoquotidiano.it - Napoli e Atalanta sfidano l’Inter: che cosa è cambiato nell’atteggiamento sia di Conte sia di Gasperini

La partita contro la Juventus ha spazzato via ogni ragionevole dubbio: per lo scudetto è e sarà corsa a tre. Fino alla fine, verrebbe da dire quasi ironicamente pensando allo slogan bianconero, ma tre squadre in tre punti rendono molto più affascinante questa chiusura di stagione. E con 21 punti ancora a disposizione, la lotta sarà bella serrata.? Lato tifosi e osservatori, poco: da mesi si parla di un possibile triello Inter-. Ma adesso a crederci sono anche gli allenatori, a parlarne non è solo chi deve difendere il titolo (Simone Inzaghi), ma anche gli altri. È una grande novità.e il “tutto dipende da noi”A dir la verità, chi ha iniziato a credere di più nello scudetto (almeno dal punto di vista mediatico, perché sembra difficile credere che prima non ci pensasse) è stato Antonio