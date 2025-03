Terzotemponapoli.com - Napoli: Conte sempre in dubbio

Leggi su Terzotemponapoli.com

intra calciomercato e futuroIlsta vivendo una stagione strana. L’approdo di Antoniosulla panchina azzurra ha sicuramente alzato le aspettative da parte di tutti. Ma una piazza importante e ambiziosa come quella azzurra, aveva bisogno di un nome così. Di uno che voglia vincere. E basta. Ecco il motivo per cui ADL s’èdetto soddisfatto della scelta. Aè stata messa a disposizione una squadra forte, sicuramente. Ma allo stesso tempo possiamo serenamente dire che la società avrebbe potuto e forse dovuto fare di più. Ecco il motivo per cui in queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere da qui, alla prossima estate.l primo punto da affrontare riguarda senza nessun genere diil futuro del tecnico:resterà o andrà via? E poi, ci sarà da parlare di calciomercato.