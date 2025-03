Spazionapoli.it - Napoli-Castel Di Sangro, scoppia la polemica! 16 domande per chiedere chiarimenti

Leggi su Spazionapoli.it

L’ex presidente della regione Abruzzo solleva la, chiestiin merito all’accordo con il.Nell’estate del 2025 ilandrà in ritiro aDiper il quinto anno consecutivo. Un accordo con il Comune abruzzese che sarà valido anche per i prossimi 7 anni che sta scatenando unaenorme da parte da alcune istituzioni locali. In particolare è Luciano D’Alfonso, ex presidente della regione Abruzzo, ad aver messo in dubbio il contatto stipulato con il club di Aurelio De Laurentiis.Al centro dell’attenzione ci sono i 15 milioni di euro complessivi che il Comune diDisborserà nelle casse azzurre con pagamenti già programmati per i prossimi tre ritiri. Luciano D’Alfonso ha stilato una lista di 16a Marco Marsilio, attuale presidente della regione Abruzzo, nella quale si chiedono