Spazionapoli.it - Napoli Basket, l’omaggio a Domenico Cirillo: presente anche Tommaso Bianchini

Leggi su Spazionapoli.it

Il, nella giornata di oggi al Palarbuto, ha omaggiato, giovane 17enne tragicamente scomparso in maniera fin troppo prematura Si è svolta oggi pomeriggio alla Fruit Village Arena – PalaBarbuto, la manifestazione in ricordo del giovane atleta, tragicamente scomparso un mese fa in un incidente stradale.Per l’occasione ile laAcademy hanno organizzato un incontro amichevole tra la formazione Under 19 Gold dellaAcademy, società satellite della S.S., nella quale militava, ed una rappresentativa degli studenti e compagni di scuola didell’Istituto Scolastico “Labriola”.Presenti all’evento tra gli altri il Presidente delFederico Grassi ed il Presidente dellaAcademy Riccardo Gattola.