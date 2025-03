Lapresse.it - Napoli, al via la demolizione della Vela Gialla di Scampia

Sono partite le operazioni dinel quartiere, a. “Un giorno importante – ha affermato il sindaco di, Gaetano Manfredi – Si inizia a demolire la prima delle due vele e contestualmente sono partiti i cantieri per i nuovi edifici”.Manfredi ha ricordato di aver trovato “situazioni abitative non da Paese civile, credo che la democrazia si difenda dando pari dignità a tutti”. Il primo cittadino partenopeo ha anche ricordato le tre vittime del crollo all’internoavvenuto la scorsa estate: “Tutte le tragedie lasciano un grande dolore”. “Il nostro impegno – ha sottolineato – è stato di onorare quelle vittime, per troppi anni sono state fatte promesse mai realizzate. Il mio pensiero va a loro”.In parallelo all’abbattimento delle Vele, ha infine evidenziato Manfredi, si sta procedendo con la costruzione di nuove case: “Non basta abbattere, serve ricostruire”, ha concluso il sindaco.