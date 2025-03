Thesocialpost.it - Musk: “X.com è vittima di un massiccio attacco hacker, forse un Paese straniero”

Unproveniente da un, almeno secondo il diretto interessato. Elonha detto che la sua piattaforma, X.com è stata colpita da un gruppo. “C’è stato (e ancora c’è) uninformatico contro X. Noi siamo attaccati ogni giorno, ma questo in corso è stato fatto con molte risorse. E un grande gruppo coordinato oppure una nazione intera è coinvolta. Stiamo monitorando.” ha scritto il numero uno della piattaforma social su X.com.Leggi anche: Oristano, 18enne ucciso da meningite in 24 ore: piano straordinario di vaccinazioniOggi il social è statodi due forti rallentamenti. Il primo nella notte, intorno alle due. Il secondo in mattinata, intorno alle dieci. Entrambi sono durati circa 45 minuti. Non erano chiari i motivi del crollo fino a quando, che ha comprato il social, ex Twitter, nel 2022 per 43 miliardi di dollari, non ha fatto sapere che il social è sotto