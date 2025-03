Tpi.it - Musk minaccia l’Ucraina: “Non lo spegnerei mai ma senza Starlink il fronte crolla”. E ribadisce: “Fuori gli Usa dalla Nato”

La diplomazia a colpi di tweet di Elonha colpito ancora, soprattuttoe l’Europa. In una serie di botta e risposta, che ieri hanno coinvolto anche il ministro degli Esteri polacco Rados?aw Sikorski e il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio, l’uomo più ricco del mondo ha prima ribadito la necessità di far uscire gli Usae po ha sottolineato come, pur non avendo alcuna intenzione di spegnerne i terminali, “, le linee ucraine alcollasserebbero”, alimentando le polemiche anche in Italia tra l’opposizione e il governo di Giorgia Meloni. Ma cominciamo dall’inizio. L’attacco dialLa giornata è iniziata con la risposta dial profilo personale del sere repubblicano dello Utah, Mike Lee, che promuoveva l’immediatauscita degli Stati Uniti dall’Alleanza Atlantica: “Usciamoora”, scriveva il presidente della Commissione Energia del SeUsa.