Musk | massiccio attacco informatico a X

20.55 "C'è stato e c'è ancora uncontro X". Lo scrive,proprietario della piattaforma. "Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse". Secondo Newsweek,l'sarebbe stato rivendicato dagli hacker di Dark Storm Team.Il gruppo è noto per essere in grado di colpire sistemi ad alta sicurezza. Si sarebbe formato nel 2023 e ha un focus filopalestinese. Il mese scorso, in un post, ha promesso di scatenare attacchi sui siti di Paesi Nato, d'Israele e di quelli che lo sostengono