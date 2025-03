Lettera43.it - Mundys si è aggiudicata la concessione della Ruta 5 Temuco – Rio Bueno in Cile

, gruppo leader mondiale nel settore delle infrastrutture, gestirà la– Rioinattraverso la società controllata Grupo Costanera (con Cppib come secondo azionista). Grupo Costanera ha presentato l’offerta più competitiva nella gara indetta dal ministero delle Opere pubbliche del. Si trattaseconda gara vinta dal Grupponel Paese in meno di un anno, dopo l’aggiudicazione dell’asset Santiago-Los Vilos nell’agosto 2024 tramite il veicolo ViasChile (Abertis). Laè stata assegnata con una vita utile massima di 43 anni. Con questa aggiudicazione, la rete autostradale del Gruppoinsupera i 1.100 km, per un ebitda che raggiunge quasi 1 miliardo di euro.La principale autostrada interurbanana che collega due località strategicheL’autostrada– Rio, lunga 182 km, fa parte5, la spina dorsale delche collega le zone die Valdivia e funge anche da collegamento con le città di Osorno e Puerto Montt.