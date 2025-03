Calciomercato.it - Motta in bilico, Giuntoli ha già chiamato l’erede: “Thiago lo ha saputo”

Il futuro dell’attuale tecnico bianconero resta incertissimo e intanto la dirigenza della Juventus si starebbe muovendo per il successoreLa Juventus esce sconfitta malamente dalla partita contro l’Atalanta che poteva rilanciare incredibilmente le ambizioni scudetto, sebbene ridotte al lumicino, in una delle stagioni peggiori di sempre. Invece è arrivato un ko storico, che con queste proporzioni mancava quasi da 60 anni. E ora anche il quarto posto torna a rischio nonostante le cinque vittorie consecutive in campionato, che non cancellano affatto le eliminazioni tra Champions e Coppa Italia. Fuori col PSV, fuori con l’Empoli e ora anche l‘obiettivo minimo in campionato è tutt’altro che scontato. Lazio e Bologna sono lì, la Roma si è avvicinata e mancano ancora tutti e tre gli scontri diretti che la squadra didovrà giocare tra l’altro tutti in trasferta.