Oasport.it - MotoGP, GP Argentina 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Si ricomincia. Dopo una settima di pausa riprende il Motomondiale. Si svolgerà questa settimana infatti il GP dell’, seconda tappa stagionale in scena presso l’Autodromo di Termas de Río Hondo. Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per i piloti del paddock che, a seguito del primo appuntamento, sono chiamati a confermare e all’occorrenza migliorare i valori in campo.Inutile dire che i fari saranno puntati sulla Ducati, in particolare su Marc Marquez, dominatore assoluto in terra oceanica e grande favorito della vigilia, considerando anche gli ottimi precedenti con il circuito sudamericano. Attenzione però anche a Francesco “Pecco” Bagnaia, motivato a non perdere punti per strada cercando di stare al passo con il ritmo forsennato del compagno di squadra.Esame importante poi per la Gresini di Alex Marquez, probabilmente la sorpresa più grande di questo inizio di stagione tra test e gara in Australia, così come per tanti altri centauri: dalle VR46 di Fabio Diggianantonio e Franco Morbidelli, all’Aprilia di Marco Bezzecchi, passando per la Yamaha di Fabio Quartararo e per i giovani Ai Ogura (Trackhouse Racing) e Pedro Acosta (KTM).