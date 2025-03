Liberoquotidiano.it - Morto il principe Frederik, la conferma 11 giorni dopo la tragedia: aveva 22 anni, un calvario atroce

Ildel Lussemburgo èil 28 febbraio a Parigi, all'età di 22aver combattuto per tutta la vita contro una rara malattia genetica. La notizia è stata resa pubblica dalla sua famiglia soltanto ora attraverso il sito della Fondazione per la lotta alla malattia mitocondriale POLG, che lo stessofondato nel 2022. "È con un cuore molto pesante che mia moglie e io vi informiamo della scomparsa di nostro figlio, il fondatore e direttore creativo della Fondazione POLG,", ha scritto il padre, ilRobert del Lussemburgo. La POLG, la malattia che ha colpito il giovane, è una grave patologia mitocondriale genetica che priva le cellule del corpo di energia, causando una progressiva disfunzione e insufficienza di più organi. Attualmente, non esiste alcuna cura per questa sindrome, e la fondazione creata dasi impegna a trovare terapie per prevenire la sofferenza di altri pazienti.