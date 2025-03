Ilgiorno.it - Morto Elio Corno, addio al giornalista tifoso dell’Inter e volto noto delle tv

Milano, 10 marzo 2205 – Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è, aveva 78 anni. Si è spento nel giorno del 117° anniversario dalla fondazione della sua amata Inter, squadra di cui era un grandissimo. Per molti anni responsabile della pagina sportiva de Il Giornale, in passato aveva lavorato anche alla Gazzetta dello Sport. Dagli anni Duemila era diventato unmoltograzie prima alla trasmissione ‘Qui studio a voi stadio’, trasmessa su Telelombardia, e poi alle sue partecipazioni al Processo del Lunedì. L’ultima era stata ‘Diretta Stadio’ a 7 Gold. Sulle tv locali eraconosciuto soprattutto come commentatore edell'Inter. Famosi e divertenti i siparietti con il suo collega e rivale Tiziano Crudeli e in passato anche con ilromano Franco Melli.