Morte Thomas, condannati padre e figlio

22.15 La Corte d'Assise di Frosinone ha condannato all'ergastolo Roberto Toson e a 24 anni di reclusione suoMattia ritenuti colpevoli dell'assassinio diBricca, il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 30 gennaio 2023 mentre si trovava con amici nel centro storico di Alatri. L'omicidio fu compiuto per vendicare 2 zuffe avvenute in precedenza tra i Toson e loro familiari con alcuni ragazzi migranti.Spararono per uccidere un giovane di nome Omar ma colpirono per errore. Erano vestiti uguali.