Dayitalianews.com - Monselice, si apre il container del camion, strage di galline

Nella serata di ieri, 9 marzo, a, si è verificata una vera e propriadi. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 22:30, un mezzo pesante in via Orti ha avuto un guasto al rimorchio, facendo precipitare numerosi esemplari in strada. Alcunesono morte sul colpo, mentre altre sono rimaste ferite. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che, di passaggio, si sono trovati davanti a questa scena. Fortunatamente, da quanto si è appreso, nessun veicolo in transito ha subito danni alla carrozzeria, e i disagi sono stati contenuti.Pochi istanti dopo l’incidente, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Albignasego è intervenuta sul posto per gestire il traffico e prevenire ulteriori disagi o incidenti. Successivamente, è arrivato il servizio veterinario di