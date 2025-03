Lidentita.it - Monfalcone al voto: la candidatura di Bou Konate divide la città

Leggi su Lidentita.it

friulana di circa 30.000 abitanti, l’annuncio dellaa sindaco di Bouha sollevato un acceso dibattito politico e sociale. Ex assessore ai Lavori pubblici in una giunta di centrosinistra,ha deciso di scendere in campo con una lista composta interamente da cittadini stranieri, in gran parte esponenti della comunità .al: ladi BoulaL'Identità.