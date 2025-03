Lanazione.it - Mondovisioni, si chiude l’edizione dei record

Arezzo, 10 marzo 2025 – Giunti al termine della terza edizione di ‘a Castiglion Fiorentino’, vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, così numerosi, alla nostra iniziativa. Abbiamo cominciato scommettendo su qualcosa che secondo noi avrebbe potuto offrire alla cittadinanza Castiglionese un punto di vista originale su tematiche di interesse trasversale - economia, politica, società, diritti delle minoranze, esperienze umane anche drammatiche - e lo abbiamo fatto attraverso una proposta culturale di respiro internazionale, grazie alla collaborazione con CineAgenzia. I film che abbiamo proposto in questi anni hanno avuto riconoscimenti in tutto il mondo, molti di essi hanno ottenuto la candidatura agli Oscar, tra questi uno ha anche vinto la prestigiosa “statuetta” (20 Days in Mariupol nel 2024).