Sportnews.eu - Mondiale di Formula 1 al via: novità, curiosità, addii e il calendario completo delle tappe

Leggi su Sportnews.eu

Ci siamo, ildi1 sta per iniziare, da giovedì le prove libere, domenica la prima gara: scopriamo qualche.Ci siamo, è la settimana decisiva che vedrà l’inizio deldi1 2025. C’è grande attesa per la prima gara, con il Gran Premio di Melbourne, in Australia. Una stagione ricchissima die di, nonché l’ultima che avrà le vecchie regole sportive, dunque chiuderà un ciclo per poi aprirne un altro. Ventiquattro gare totali, con la conclusione del campionato ad Abu Dhabi, a dicembre.Max Versn nella sua monoposto (Sportnews.eu)Tante lepreviste, con il Gran Premio di Cina a distanza ravvicinata da quello in Australia, poi la tappa in Giappone, fino agli appuntamenti in Medio Oriente, appena terminato il Ramadan. Previste sei Sprint Race, sul circuito di Cina, Miami, Belgio, Texas, Brasile e Qatar.