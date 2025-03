Ilrestodelcarlino.it - “Molestie sessuali su una coetanea”. Giovane finisce sotto indagine

Ferrara, 10 marzo 2025 – Una serata in casa di amici, come tante se ne trascorrono quando si è adolescenti. Momenti in cui sembra che nulla possa andare storto, tra uno scherzo, una chiacchiera e una risata. Stavolta però, quegli istanti di spensieratezza sarebbero stati bruscamente interrotti dal dramma. Tra quelle mura – questa l’ipotesi accusatoria formulata dalla procura dei minori di Bologna – si sarebbe consumata una violenza sessuale. La vicenda, va specificato, è ancora tutta da chiarire. Siamo in fase di indagini preliminari e gli inquirenti sono tuttora al lavoro per ricostruire nei dettagli quanto accaduto poco più di un anno fa in quell’abitazione del Ferrarese. I protagonisti sono tutti minorenni, quindi la cautela è massimatutti i punti di vista. Gli elementi di cui al momento si è al corrente sono quelli finiti all’attenzione dei magistrati di via del Pratello, a seguito di una denuncia depositata dopo i fatti.