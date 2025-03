Quotidiano.net - Molestie nelle redazioni. Battute, avance e offese sul 38% delle giornaliste

Leggi su Quotidiano.net

Un vademecum controe intimidazioni nel mondo del giornalismo. E un incontro per presentarlo domani, 11 marzo, nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana in viaBotteghe Oscure a Roma, in cui parleranno Elisabetta Cosci (Ordine Nazionale dei Giornalisti), Monica Pietrangeli (UsigRai) e Lucia Ierace (GiULiA), oltre alle giuriste Eva Balzarotti e Maria Pia Izzo, e Agnese Pini, direttrice di QN. IL VADEMECUM Il manuale si articola in cinque punti, spiegando cosa sono lesessuali e psicologiche nel mondo del lavoro e quali enti rivolgersi se ci si si sente una vittima. Nel mondo dei media il fenomeno raggiunge proporzioni importanti: nel 2019 un’indagine sosteneva che l’85%aveva subito, nell’ultimo anno il 38%.e commenti a sfondo sessuale, sguardi inopportuni, domande invadenti sulla vita privata o l’aspetto fisico che provocano disagio, infastidiscono, offendono: "Mentre facevo gavetta mi sono imbattuta in un direttore che mi palpeggiava regolarmente e non mi sono mai opposta per 3 anni per paura di rimanere senza lavoro", è unatestimonianze.