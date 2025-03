Ilcampoonline.it - Modifica alla viabilità in via Roma per lavori sull’acquedotto

Martedì 11 marzo, a causa di un intervento di Aimag all’incrocio tra viae via Manzoni, è prevista l’interruzione al traffico veicolare proveniente da ovest su via.Inoltre, sarà vietata la sosta sul lato ovest dei parcheggi di via, nel tratto tra via Agnini e via Fedrezzoni, dalle 8:30 alle 16:00.Iinizieranno dopo le 8:40 per agevolare il trasporto degli studenti.Si prevede una giornata impegnativa per gli automobilisti, poiché il martedì è anche giorno di mercato a Campogalliano.L'articoloin viaperproviene da Il Campo.