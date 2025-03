Inter-news.it - Moder convinto: «Feyenoord crede nella qualificazione. Positivi!»

Jakubha parlato alla vigilia di Inter-, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il centrocampista polacco ha affermato dire nel passaggio del turno da parte della sua squadra.IL COMMENTO – Jakubsi è così pronunciato a Voetbal International a proposito del match di domani 11 marzo tra l’Inter e il, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: «Partiamo da una posizione difficile, ma non impossibile. Perché nonre? Ilha dimostrato in passato di saper disputare delle belle gare contro grandi squadre. L’Inter è la favorita, ma parte solo dal 2-0. Noi siamo».sull’arrivo di Van Persie prima di-InterNUOVO TECNICO –ha poi proseguito indicando l’impatto del nuovo allenatore Robin Van Persie sulla formazione olandese: «Ilnon può negare di essere in un periodo difficile come club, con tutti gli infortuni che ha dovuto e deve ancora affrontare.