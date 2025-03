Inter-news.it - Moder ci crede: «Inter favorita, ma è solamente un 2-0. Positivi!»

si è espresso in vista della partita trae Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il centrocampista polacconella rimonta a San Siro. Si ripartirà appunto dallo 0-2 dell’andata a favore dei nerazzurri.FIDUCIA – A Vi.Nl, ha parlato il centrocampista polacco Jakuballa vigilia della partita trae Feyenoord, ritorno degli ottavi di Champions League. Si riparte dallo 0-2 dell’andata, con i nerazzurri che hanno vinto a Rotterdam grazie alle reti di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Le sue parole alla vigilia della partita: «Penso che abbiamo giocato un ottimo primo tempo, forti nel possesso palla e anche nel pressing. Dopodiché la situazione è peggiorata un po’, ma siamo rimasti in partita a lungo e avremmo potuto lasciare con un risultato migliore se avessi centrato la porta in quell’occasione.