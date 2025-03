Sport.quotidiano.net - Modena Playoff più lontani, calendario tosto

Che bei tempi quelli di Cittadella. Quando, di rientro dalla vittoria al Tombolato, si aveva avuto la sensazione, forse per l’ultima volta, che ilavesse finalmente trovato il giusto equipaggiamento per entrare nell’inesplorato territorio della zona. Certo, inesplorato, perchè dall’inizio della stagione mai i gialloblu sono stati nei primi otto posti della graduatoria. Bei tempi, si diceva: ma non è che sia passata un’era geologica, soltanto due settimane. Quindici giorni in cui, ancora una volta, ilè stato respinto dalla classifica così come i Jalisse a Sanremo. Dopo la vittoria in terra veneta, due partite contro le ultime due della classe, Cosenza e Salernitana, e un solo punto portato a casa. D’altronde i numeri, che non mentono quasi mai (e toglieremmo il quasi), certificano, ad esempio che contro le tre formazioni che al momento sono agli ultimi tre posti in classifica, ovvero in zona retrocessione diretta, in sei partite ila portato a casa soltanto cinque punti.