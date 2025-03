Inter-news.it - Mkhitaryan ora deve guardarsi dentro e trovare nuove forze

L’Inter ha bisogno cheritrovi il suo rendimento. Con l’infortunio di Zielinski l’armeno sarà quanto mai necessario in mezzo al campo, ma bisogna che ritrovi la forma.LEADER NECESSARIO –è uno dei giocatori più discussi dell’Inter fin dal suo arrivo. Il suo rendimento e il suo peso nella squadra infatti non sempre sono stati compresi appieno. Inzaghi però gli ha sempre accordato la massima fiducia, tanto da farne un insostituibile fino a livelli quasi paradossali. Nel 2024-2025 il dibattito si è esacerbato, perché effettivamente l’armeno ha vissuto un’evidente flessione e la voglia di vedere altri giocatori è cresciuta. Ora però bisogna di nuovo aggrapparsi a lui, al suo rendimento, alal sua intelligenza. E quindi serve che lui ritrovi lo smalto dei giorni migliori.ALTERNATIVA NON ALL’ALTEZZA – A inizio stagione infatti nelle idee della societàavrebbe dovuto alternarsi con Zielinski.