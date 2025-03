Superguidatv.it - Misteri dal profondo, la recensione dell’action sci-fi (no spoiler)

Due dei migliori cecchini al mondo vengono selezionati per prendere parte a una pericolosa missione top secret. Levi Kane, ex membro dei marine e attuale contractor privato, è la scelta degli Stati Uniti; Drasa, un’agente segreta lituana spesso impiegata dal Cremlino, è la controparte del blocco russo. Il loro compito è quello di presidiare per un anno le torri, rispettivamente quella occidentale e quella orientale, che si affacciano su una valle avvolta dalla nebbia, larga diversi chilometri e forse altrettanto profonda.Indalsanno che dovranno sventare la minaccia che proviene proprio dall’abisso, che si materializza in delle creature umanoidi che tentano di scalare il vertiginoso crepaccio. Oltre ai loro fucili di precisione, sono aiutati da mine e altre diavolerie tecnologiche date loro dalle superpotenze, ma ben presto cominciano a sentire la solitudine e cominciano a comunicare a distanza tramite binocoli e cartelli.