Mistermovie.it - Mister Movie | Trailer Eden, Ron Howard Esplora i Limiti Umani in un Thriller di Sopravvivenza

Leggi su Mistermovie.it

Ilufficiale di "", il nuovo film diretto da Ron, è ora disponibile. Presentato in anteprima al 42° Torino Film Festival, questo survivaluno irrisolto avvenuto su una remota isola delle Galapagos.Ron: Un Regista Premio Oscar alla Scoperta deiRon, regista di successi come "Apollo 13" e "A Beautiful Mind", porta sul grande schermo un film che sfida inella ricerca della felicità. "" sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 10 aprile, con l'Italia tra i primi paesi a presentare il film.https://www.youtube.com/watch?v=RtSKAw371VwCast Stellare: Jude Law, Ana de Armas e Altri Grandi Nomi in """" vanta un cast di alto profilo, tra cui Jude Law, Ana de Armas, Daniel Brühl, Vanessa Kirby e Sydney Sweeney.