Mister Movie | The Housemaid Paul Feig Promette un Thriller Più Oscuro con Sydney Sweeney

, noto per la commedia "A Simple Favor", si cimenta con unpsicologico piùin "The", connel ruolo principale. Il regista ha promesso un'atmosfera più intensa rispetto al suo precedente lavoro."The": Una Trama Intrigante e un Cast StellareBasato sul romanzo di Freida McFadden, "The" racconta la storia di Millie (), una donna che diventa domestica per una coppia benestante. Il cast include anche Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone e Megan Ferguson.: "The" è unPiù Pesante"Abbiamo terminato le riprese circa due settimane fa e ne sono davvero entusiasta", ha dichiaratoa ScreenRant. "Entrerò in sala di montaggio lunedì, usciremo a Natale e finora, da ciò che abbiamo girato, è venuto fuori benissimo".