Mister Movie | Simon Fisher-Becker attore di Harry Potter e Doctor Who muore all’età di 63 anni

, noto per i suoi ruoli in "" e "Who", è morto all'età di 63. La notizia è stata annunciata dal suo agente, Kathleen Barry, dell'agenzia Jaffrey Management.Il Frate Grasso e Dorium Maldovar: Ruoli Iconici diè diventato famoso per aver interpretato il fantasma del Frate Grasso in "e la pietra filosofale" (2001) e Dorium Maldovar nelle serie 5 e 6 di "Who". Ha ripreso il ruolo di Dorium Maldovar anche in "Who: The EleventhChronicles" e nella serie audio drammatica "Jenny — The's Daughter".Il Ricordo dell'Agente: "Un Amico e un Talento Poliedrico"In una dichiarazione al The Daily Mail, l'agente diha espresso il suo dolore per la perdita di un "caro amico personale" e ha ricordato il talento poliedrico dell', che era anche scrittore, narratore e oratore pubblico.