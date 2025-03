Mistermovie.it - Mister Movie | Mickey 17 Stabilisce un Nuovo Record al Box Office per Bong Joon Ho

Leggi su Mistermovie.it

Ilfilm diHo, "17", ha segnato un importante traguardo al box, superando i precedenti successi del regista sudcoreano. La pellicola, con Robert Pattinson nel ruolo principale, ha debuttato con incassi, consolidando la posizione diHo come uno dei registi più acclamati del panorama cinematografico internazionale.Incassi da: "17" Supera i Precedenti Successi diHoSecondo le stime, "17" ha incassato 19,1 milioni di dollari nel suo primo fine settimana al boxnordamericano, segnando il miglior debutto di sempre per un film diHo nella regione. Questo risultato si avvicina aldi 20,7 milioni di dollari ottenuto da "Parasite" in Corea del Sud.Un Traguardo Significativo: "17" Conquista il Pubblico NordamericanoIl successo di "17" è particolarmente significativo, considerando che il Nord America non sempre accoglie favorevolmente i film in lingua straniera.