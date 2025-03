Mistermovie.it - Mister Movie | L’epico trailer di Death Stranding 2 rivela la data di uscita

Hideo Kojima ha infiammato il palco dell'SXSW 2025 ad Austin, Texas, presentando un nuovo, epicodi "2: On the Beach" e annunciando ladidel gioco.Kojima Annuncia "2: On the Beach":diEpico"2" sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5 a partire dal 26 giugno 2025. I possessori della Digital Deluxe Edition o della Collector's Edition potranno accedere al gioco in anticipo, dal 24 giugno.Ricco di Indizi: Un Personaggio Simile a Snake e un Mech GigantescoIldi 10 minuti ha svelato numerosi dettagli sul gioco, tra cui un personaggio, Neil, interpretato da Luca Marinelli, che ricorda molto Snake, il protagonista della serie Metal Gear. Ilha mostrato anche il Magellan Man, una creatura gigantesca simile a un mech.