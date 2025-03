Mistermovie.it - Mister Movie | La Data di Uscita di The Account 3 in arrivo presto?

"Theant 3": Il Regista Promette Tempi Più Brevi per il Terzo CapitoloGavin O'Connor, regista del franchise "Theant", ha gettato luce sulle prospettive didel terzo film. Dopo il successo del primo capitolo nel 2016 e l'atteso sequel nel 2025, O'Connor ha dichiarato che i fan non dovranno attendere altri otto anni per vedere il ritorno di Christian Wolff."Theant 2": Un Successo Annunciato con il Ritorno del Cast Originale"Theant 2", con Ben Affleck, Anna Kendrick e Jon Bernthal, debutterà negli Stati Uniti il 25 aprile. O'Connor ha espresso ottimismo riguardo al successo del sequel, sottolineando il ritorno del cast principale."Theant 3": Tempi di Attesa Ridotti e una Stilizzazione Unica del TitoloIn un'intervista, O'Connor ha rivelato che i piani per un terzo film sono in corso e che l'attesa sarà notevolmente inferiore rispetto al divario tra il primo e il secondo capitolo.