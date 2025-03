Mistermovie.it - Mister Movie | Il Film Buried Sepolto con l’unico attore: Ryan Reynolds

: Oltre Deadpool, un Talento Versatile in ", noto per il suo carisma e il ruolo di Deadpool, ha dimostrato di essere molto più di uncomico. In "", un thriller del 2010,si cimenta in un ruolo drammatico, offrendo una performance intensa e coinvolgente."": Un Thriller Claustrofobico Ambientato in una BaraDiretto da Rodrigo Cortés, "" vedenei panni di Paul Conroy, un uomo che si risvegliavivo in una bara. Ilsi svolge interamente all'interno della bara, creando un'atmosfera claustrofobica e angosciante.La Trama: Una Lotta Contro il Tempo per la SopravvivenzaPaul Conroy ha a disposizione solo un telefono cellulare e pochi altri oggetti per cercare di salvarsi la vita. Deve affrontare una richiesta di riscatto e le conseguenze delle sue azioni passate.