Mister Movie | Addio Gino Paoli morto il figlio giornalista Giovanni Paoli

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa didel celebre cantautoreè deceduto a Milano, all'età di 60 anni, a causa di un improvviso infarto. La notizia, inizialmente celata per rispetto del dolore familiare, è stata diffusa dai suoi cari solo oggi, lunedì 10 marzo.Un ImprovvisoStroncato da un Infartosi è spento venerdì 7 marzo presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda di Milano, lasciando la compagna e la figlia Olivia. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del giornalismo e tra i suoi affetti.Una Vita Tra Giornalismo e Legami Familiari ComplessiLa figura di, discreta ma profondamente amata, lascia un segno indelebile. La sua storia personale si intreccia con quella del padre,, e con quella di Amanda Sandrelli, nata a pochi mesi di distanza da, generando uno scandalo nell'Italia degli anni '60.