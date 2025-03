Sport.quotidiano.net - Mister Gori. "Siamo stati ottimi per 45 minuti. Poi bravi nel saper soffrire»

Da una parte c’è la soddisfazione di aver quasi archiviato la pratica salvezza, discorso non così scontato un mese fa. Dall’altra il forte timore che il 5° ko di fila, il numero 15 nelle ultime 17 gare, abbia fatto naufragare le ultime chance di evitare almeno la retrocessione diretta. Si respirano umori opposti fra Cittadella e Fiorenzuola nel dopo gara e il sorriso è quello di Mattia, sotto la cui gestione con 20 punti in 12 gare i biancazzurri hanno ripreso a correre. "Abbiamo giocato un primo tempo ottimo – spiega- la pecca è stata quella di concretizzare poco quello che avevamo creato. Nel secondo tempomessi in grande difficoltà dal Fiorenzuola, abbiamo dovuto resistere con le unghie e i denti, è vero abbiamo avuto 4-5 contropiedi per chiuderla ma era ovvio che ci lasciassero quegli spazi.